Grünen-Chefin

Brantner hält Merz in der Ukraine-Politik für den besseren Partner als Scholz

Die Bundesvorsitzende von Bündnis90/Die Grünen, Brantner, hält den Kanzlerkandidaten der Union, Merz, in bestimmten Politikfeldern für einen besseren Partner als Bundeskanzler Scholz. Als Beispiel nannte sie in der "Bild am Sonntag" die Bereiche Frieden, Freiheit in Europa und "klar an der Seite der Ukrainer zu stehen". Dies könnte ihre Partei besser mit Merz als mit Scholz.