Canabarro Lucas wurde am 8. Juni 1908 in Sao Francisco de Assis in Brasilien geboren. Nach einem zwischenzeitlichen Aufenthalt in Uruguays Hauptstadt Montevideo lehrte sie ab 1930 Portugiesisch und Mathematik in Tijuca bei Rio de Janeiro.

Im Alter von 26 Jahren legte sie 1934 ihr Ewiges Gelübte für den Orden der Kongregation der Teresianischen Schwestern ab. Seit 1980 lebt sie im Privizialhaus des Ordens in Porto Alegre.

Zu ihrem 110. Geburtstag 2018 erhielt sie eine besonder Ehrung: ein Grußschreiben von Papst Franziskus samt einer Urkunde, die inzwischen im Haus des Ordens ausgestellt ist.

Corona-Erkrankung überstanden

Im Januar 2021 ließ sie sich gegen Covid-19 impfen. Dennoch steckte sie sich 2022 mit dem Coronavirus an, überstand die Erkrankung jedoch als älteste bekannte Person der Welt.

Canabarro Lucas ist schon die zweite Ordensfrau, die den Titel ältester Mensch der Welt hält. Zwischen dem 19. April 2022 und dem 17. Januar 2023 galt die französische Vinzentinerin Lucile Randon als älteste Person. Sie starb im Alter von 118 Jahren und 340 Tagen.

