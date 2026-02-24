Umweltschutz
Brasilianische Regierung stoppt Pläne für Ausbau der Wasserwege im Amazonasgebiet

In Brasilien hat die Regierung Pläne für einen Ausbau der Wasserwege im Amazonasgebiet gestoppt.

    Ein Fluss schlängelt sich durch den Amazonas-Regenwald, aufgenommen aus einem Wassserflugzeug.
    Der Ausbau der Wasserwege im Amazonasgebiet ist gestoppt. (picture alliance / dpa / Jens Büttner)
    Das Büro von Präsident Lula da Silva erklärte in der Hauptstadt Brasilia, nach einem Treffen mit Vertretern indigener Völker aus der Region nehme man von dem Vorhaben Abstand.
    Ursprünglich war vorgesehen, mehrere Flüsse auszubaggern, um die Durchfahrt größerer Schiffe zu ermöglichen. Darauf hatten vor allem brasilianische Agrarkonzerne gedrängt. Private Unternehmen unter anderem aus den USA sollten Konzessionen für das Ausbaggern und das Verlehrsmanagement auf den Flüssen erhalten. Gegen die Pläne hatten Indigene und Umweltverbände protestiert, die Umweltschäden befürchteten.
