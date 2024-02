Der brasilianische Fußballspieler Dani Alves wird von einem Gericht in Barcelona zu einer Haftstrafe verurteilt. (IMAGO / CordonPress / IMAGO / ALBERTO ESTÉVEZ)

Die Richter in Barcelona sahen es erwiesen an, dass Alves im Jahr 2022 eine 23-Jährige in einem Nachtclub vergewaltigt hat. Der 40-Jährige hatte vor Gericht erklärt, die sexuellen Handlungen seien einvernehmlich gewesen. Er sitzt seit mehr als einem Jahr in Untersuchungshaft.

Der Fußballer bestritt über 250 Spiele für den FC Barcelona und 126 Partien für die brasilianische Nationalmannschaft.

