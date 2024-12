Jubel beim brasilianischen Verein Botafogo nach dem Sieg im Finale der Copa Libertadores. (AP / Gustavo Garello)

Für den Klub ist es der erste Triumph in Südamerikas wichtigstem Klubwettbewerb, der mit der Champions League in Europa vergleichbar ist. Botafogo FR besiegte im Finale in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires trotz langer Unterzahl den ebenfalls aus Brasilien stammenden Verein Atlético Mineiro mit 3:1.

