Südamerika

Dürre in Brasilien. (Archibvild) (Edmar Barros / AP / Edmar Barros)

Für heute oder morgen wird mit dem Höhepunkt gerechnet. In Rio de Janeiro stieg die gefühlte Temperatur Anfang der Woche bereits auf 58,5 Grad, wie die staatliche Nachrichtenagentur Agencia Brasil berichtete. Tatsächlich zeigte das Thermometer mehr als 40 Grad an. Ähnlich heiß war es auch in anderen Regionen im Zentrum und Süden des Landes. Es bestehe die Gefahr von Dehydrierung, Kopfschmerzen, Übelkeit und Kreislaufproblemen, warnte das Nationale Meteorologische Institut. Zugleich erlebt das Amazonasgebiet die schlimmste Trockenheit seit Beginn der Aufzeichnungen vor 120 Jahren. Die Pegel einiger der wichtigsten Flüsse sind zuletzt in noch nie da gewesenem Maße gesunken.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.