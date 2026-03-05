Als drittes Land

Auch Brasiliens Parlament billigt das Mercosur-Abkommen. (picture alliance/dpa | Santiago Mazzarovich)

Das Parlament stimmte dem Freihandelsabkommen mehrheitlich zu. Der Mercosur-Vertrag war zu Jahresbeginn nach mehr als 25 Jahren Verhandlungen unterzeichnet worden. Er umfasst eine Freihandelszone mit rund 720 Millionen Einwohnern.

In der Europäischen Union steht die Zustimmung des EU-Parlaments noch aus. Die Abgeordneten hatten mehrheitlich entschieden, dass der Europäische Gerichtshof den Vertrag zunächst überprüfen soll. Die Kommission will das Abkommen dennoch vorläufig anwenden. Auch Paraguay und Bolivien müssen den Mercosur-Vertrag noch ratifizieren.

