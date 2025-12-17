Freihandel

Der brasilianische Präsident Lula da Silva (Fernando Llano/AP/dpa)

Der brasilianische Präsident Lula da Silva erklärte bei einer Kabinettssitzung in Brasilia, man habe gegenüber der EU viele Zugeständnisse gemacht. Wenn die Gegenseite nun nicht unterschreibe, werde man härter vorgehen.

Innerhalb der EU sträuben sich vor allem Frankreich und Italien gegen einen raschen Abschluss; beide Länder fordern einen besseren Schutz ihrer Agrarwirtschaft. Der französische Präsident Macron warnte vor einer Zustimmung gegen den Willen seines Landes. Dem würde man sich hart entgegenstellen. Deutschland sowie weitere Staaten und die EU-Kommission drängen dagegen auf die Unterzeichnung. Diese ist derzeit für das Ende dieser Woche angesetzt.

Eine Entscheidung könnte auf dem morgigen EU-Gipfel in Brüssel fallen. Das Freihandelsabkommen umfasst neben der EU und Brasilien noch Argentinien, Uruguay und Paraguay. Die EU-Kommission verspricht sich davon eine Steigerung der Exporte in die Mercosur-Staaten von annähernd 40 Prozent.

