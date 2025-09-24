Waldrettungsfonds TFFF

EinTropenwald (hier in Ecuador) (blickwinkel/picture-alliance )

Präsident Lula da Silva sagte auf einer UNO-Veranstaltung in New York, sein Land gehe mit gutem Beispiel voran und erwarte, dass andere Staaten mit ebenfalls substanziellen Beiträge folgen würden. Aus dem Umfeld des Fonds selbst hieß es, man habe bereits erste positive Signale aus Ländern wie Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Norwegen, Singapur, China und den Vereinigten Arabischen Emiraten erhalten. Aus dem Topf sollen später Länder mit Tropenwäldern Zahlungen erhalten, um für deren Erhalt und Schutz zu sorgen.

Nach früheren Ankündigungen soll sich der Fonds aus staatlichen und privaten Beiträgen speisen, schließlich auf bis zu 125 Milliarden Dollar anwachsen und wie eine Stiftung verwaltet werden.

