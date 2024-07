Umweltzerstörung

Waldbrand im Amazonas (Archivbild). (AFP / Raphael Alves)

Wie aus veröffentlichten Satellitendaten hervorgeht, waren es bis Ende Juni fast 13.500 Feuer in der Region. Das sind 61 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Eine höhere Zahl an Waldbränden gab es dort seit Beginn der Erhebung nur in den Jahren 2003 und 2004. Experten führen den starken Anstieg auf die derzeitige massiven Dürre in dem riesigen Urwaldgebiet zurück.

Der Amazonas-Regenwald erstreckt sich über neun Länder; größtenteils liegt er in Brasilien. Er ist einer der wenigen verbliebenen großen Urwälder der Welt und beherbergt mehr Pflanzen- und Tierarten als jeder andere Ort der Erde. Zudem ist er mit seinen Milliarden Bäumen ein für das Weltklima besonders bedeutender CO2-Speicher.

Diese Nachricht wurde am 02.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.