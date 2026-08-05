Südamerika

Nach erneuten verbalen Attacken des argentinischen Präsidenten Milei gegen seinen brasilianischen Amtskollegen Lula da Silva stufte Brasilien die diplomatischen Beziehungen zu Argentinien herab.
Man habe dem argentinischen Botschafter die Entscheidung mitgeteilt, die diplomatische Vertretung auf die Ebene von Geschäftsträgern zu reduzieren und die Rückkehr des Botschafters nach Argentinien zu beantragen, hieß es aus dem Außenministerium in Buenos Aires.
Von argentinischer Seite verlautete, man nehme das zur Kenntnis und bedaure die Entscheidung.
Der Streit hatte vor anderthalb Wochen begonnen, als Milei bei der Nominierung des rechtsgerichteten brasilianischen Präsidentschaftskandidaten Flávio Bolsonaro den aktuellen Amtsinhaber Lula beleidigte.
Diese Nachricht wurde am 05.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.