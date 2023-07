Amazonas

Brasilien und Kolumbien: Reiche Staaten sollen sich an Rettung des Regenwaldes beteiligen

In Brasilien wollen die Amazonas-Länder in einem Monat über die Rettung des Regenwaldes sprechen. Bei einem Vorbereitungstreffen für den Gipfel appellierten die Präsidenten von Brasilien und Kolumbien, Lula und Petro, an reiche Staaten, sich finanziell an der Rettung des Waldes zu beteiligen.

09.07.2023