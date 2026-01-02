Eine Woche im Krankenhaus

Der frühere brasilianische Präsident Jair Bolsonaro nach einem Krankenhausaufenthalt im September 2025. (AFP / SERGIO LIMA)

Der Oberste Gerichtshof des Landes lehnte es ab, seine Gefängnisstrafe in Hausarrest umzuwandeln. Bolsonaros Anwälte hatten argumentiert, dass sich der Gesundheitszustand ihres Mandanten verschlechtert habe. Das wies der Gerichtshof zurück. Der 70-jährige Bolsonaro war im Krankenhaus an der Leiste und wegen einer chronischen Gastritis operiert worden.

Der rechtsradikale Politiker regierte Brasilien von 2019 bis 2022. Nach dem Ende seiner Amtszeit stürmten Anhänger die Regierungszentralen in der Hauptstadt Brasilia. Ein Gericht sah es als erwiesen an, dass Bolsonaro dazu angestachelt hatte, und verurteilte ihn zu 27 Jahren Haft.

Diese Nachricht wurde am 02.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.