Südamerika

Brasiliens Ex-Präsident Jair Bolsonaro steht in einem gelben Poloshirt vor einem Krankenhaus und wartet. (picture alliance | Anadolu | Mateus Bonomi)

Dies bestätigte das Oberste Gericht des Landes. Bolsonaro war am Samstag auf Anweisung des Obersten Gerichtshofes vom Hausarrest in ein Gefängnis verlegt worden. Es sei von einer erhöhten Fluchtgefahr auszugehen.

In einem vom Gericht veröffentlichten Video erklärte Bolsonaro, er habe aus "Neugierde" einen Lötkolben an seine Fußfessel gehalten. In dem Video war das stark beschädigte und Brandspuren aufweisende Gerät zu sehen, das sich jedoch noch immer am Knöchel des Ex-Präsidenten befand. Bolsonaro ist wegen Putschplänen zu 27 Jahren Gefängnis verurteilt.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.