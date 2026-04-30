Nach geplantem Putsch

Brasiliens Ex-Präsident Bolsonaro muss 27 Jahre in Haft. (Archivbild) (Luis Nova/AP/dpa)

Unklar ist allerdings, wie viel Zeit der 71-Jähirge noch in Haft verbringen muss. Beobachter gehen davon aus, dass ihm 20 der 27 Jahre erlassen werden könnten. Bolsonaro verbüßt seine Strafe aus gesundheitlichen Gründen im Hausarrest.

Er war im September vergangenen Jahres für einen versuchten Staatsstreich schuldig gesprochen worden. Er soll nach seiner Wahlniederlage 2022 gemeinsam mit Militärs und Verbündeten einen Putschversuch gegen die Regierung seines Nachfolgers Lula da Silva geplant haben.

Diese Nachricht wurde am 30.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.