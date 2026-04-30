Nach geplantem Putsch

Brasiliens Ex-Präsident Bolsonaro muss 27 Jahre in Haft. (Archivbild) (Luis Nova/AP/dpa)

Von den ursprünglich 27 ⁠Jahren ⁠muss er jetzt noch gut zwei Jahre in Haft verbringen. Präsident Lula da Silva war mit seinem Veto gegen die Reduzierung gescheitert. Bolsonaro verbüßt seine Strafe aus gesundheitlichen Gründen im Hausarrest.

Er war im September vergangenen Jahres für einen versuchten Staatsstreich schuldig gesprochen worden. Er soll nach seiner Wahlniederlage 2022 gemeinsam mit Militärs und Verbündeten einen Putschversuch gegen die Regierung seines Nachfolgers Lula da Silva geplant haben.

Diese Nachricht wurde am 01.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.