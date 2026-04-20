Deutschland-Besuch

Bundeskanzler Merz hat bei der Eröffnung der Hannover Messe eine Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats angekündigt. (AP / Martin Meissner)

Zusammen mit Bundeskanzler Merz eröffnete er am Abend die Hannover Messe. Brasilien ist dieses Jahr Partnerland der größten Industrieschau der Welt. Lula unterstrich die Bedeutung erneuerbarer Energien. Brasilien könne der Europäischen Union dabei helfen, Energiekosten zu senken und Industrien zu dekarbonisieren. 92 Prozent des Stroms in Brasilien würden bereits über erneuerbare Energien erzeugt. Dieser konsequente Weg habe die Energiesicherheit enorm gestärkt, erklärte Lula. Brasilien gehöre zu den Ländern, die am wenigsten vom Wahnsinn des Krieges mit dem Iran betroffen seien. Man leide nicht wie andere unter dem Anstieg des Ölpreises. Zudem betonte Lula die Bedeutung des Freihandelsabkommens zwischen der EU und den südamerikanischen Mercosur-Staaten, das nach jahrzehntelangen Beratungen zum 1. Mai wirksam wird.

Heute wollen Lula und Merz zusammen mit 15 Ministern beider Seiten über den weiteren Ausbau ihrer Beziehungen beraten.

Diese Nachricht wurde am 20.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.