US-Militärpräsenz vor Venezuelas Küste

Der US-Zerstörer USS Sampson (picture alliance / Anadolu / Daniel Gonzalez)

Er sei sehr besorgt über die verstärkte US-Militärpräsenz in der Karibik und werde das Gespräch mit US-Präsident Trump suchen, sagte Lula am Rande des G20-Gipfels in Johannesburg. Er warnte vor einer weiteren Eskalation. Es gebe keinen Grund, einen Krieg zu führen.

Die USA hatten in den vergangenen Wochen mehrere Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge in die Karibik entsandt - nach eigenen Angaben, um den Drogenhandel zu bekämpfen. Nach einer Warnung der US-Luftfahrtbehörde strichen mehrere internationale Fluggesellschaften ihre Flüge in das Land.

