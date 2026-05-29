Einstufung als Terrororganisation

Der brasilianische Präsident Lula da Silva ist verärgert über die USA (Archivbild) (Fernando Llano/AP/dpa)

Lula sagte bei einer Veranstaltung im Bundesstaat Sergipe, Washington dürfe nicht mit der Souveränität Brasiliens und der Demokratie spielen. - US-Außenminister Rubio hatte den Schritt damit begründet, dass der Einfluss der Banden Comando Vermelho und Primeiro Comando da Capital weit über Brasiliens Grenzen hinausreiche. Sie gehörten zu den gewalttätigsten kriminellen Organisationen Brasiliens. Lula hatte vor rund zwei Wochen einen Aktionsplan zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität vorgestellt. Seine Regierung lehnt die US-Einstufung jedoch ab - womöglich auch aus Angst vor einer militärischen Internvention der USA.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.