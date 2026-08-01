Wahlvorbereitung

Seine Arbeiterpartei kommt heute deshalb in São Paulo zusammen, um ihn für eine vierte Amtszeit aufzustellen. Der 80-Jährige Lula würde dann gegen den nationalkonservativen Flávio Bolsonaro antreten. Dessen Vater Jair Bolsonaro war von Lula vor vier Jahren in der Präsidentschaftswahl knapp besiegt worden.
Bolsonaro befindet sich inzwischen im Hausarrest. Er war im vergangenen Jahr wegen eines geplanten Umsturzes in Brasilien zu etwas mehr als 27 Jahre Haft verurteilt worden.
Diese Nachricht wurde am 02.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.