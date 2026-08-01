Wahlvorbereitung
Brasiliens Staatschef Lula da Silva will sich erneut zum Präsidentschafts-Kandidaten nominieren lassen

In Brasilien will sich Staatschef Lula da Silva erneut zum Präsidentschaftskandidaten nominieren lassen.

    Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva spricht in ein Mikrofon.
    Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva (IMAGO / Fotoarena / Allan Calisto)
    Seine Arbeiterpartei kommt heute deshalb in São Paulo zusammen, um ihn für eine vierte Amtszeit aufzustellen. Der 80-Jährige Lula würde dann gegen den nationalkonservativen Flávio Bolsonaro antreten. Dessen Vater Jair Bolsonaro war von Lula vor vier Jahren in der Präsidentschaftswahl knapp besiegt worden.
    Bolsonaro befindet sich inzwischen im Hausarrest. Er war im vergangenen Jahr wegen eines geplanten Umsturzes in Brasilien zu etwas mehr als 27 Jahre Haft verurteilt worden.
    Diese Nachricht wurde am 02.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.