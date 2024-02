Krieg im Nahen Osten

Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva (Archivbild) (IMAGO / Fotoarena / Allan Calisto)

Lula sagte am Rande eines Gipfels der Afrikanischen Union in Äthiopien, was sich im Gazastreifen abspiele, sei kein Krieg, sondern ein Genozid. Hier kämpften nicht Soldaten gegen Soldaten, sondern eine hochgerüstete Armee gegen Frauen und Kinder. Außerdem zog der brasilianische Präsident einen direkten Vergleich zum Holocaust. Israels Ministerpräsident Netanjahu beschuldigte Lula daraufhin, den Massenmord an den Juden im Zweiten Weltkrieg zu relativieren. Das israelische Außenministerium kündigte an, den brasilianischen Botschafter einzubestellen.

Gestern hatte bereits der Kommissionsvorsitzende der Afrikanischen Union, Faki, Israel vorgeworfen, die palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen, so wörtlich, auszurotten.

