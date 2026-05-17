Ein Europäischer Braunbär (Archivfoto). (imago images/blickwinkel)

Der Mann war im Witoscha-Gebirge unweit der Hauptstadt Sofia unterwegs. In der Nähe einer Berghütte wurde er von einer Bärin angegriffen, die mit einem Jungtier unterwegs war. Augenzeugen berichteten der Internet-Zeitung "Boulevard Bulgaria", das Opfer habe sich noch mit einem Stock zu verteidigen versucht.

Anders als im nördlichen Nachbarland Rumänien kommt es in Bulgarien eher selten zu Vorfällen mit Braunbären. In dem Balkanland leben bis zu 500 Braunbären, im Witoscha-Gebirge waren sie bisher nicht anzutreffen.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.