Bewerbung um Parteivorsitz

Christian Dürr, noch Fraktionsvorsitzender der FDP im Bundestag, möchte Parteivorsitzender werden.

Der baden-württembergische Landesvorsitzende Rülke sagte in Berlin, die Verbände hätten sich in einer Sitzung in Kiel einstimmig für Dürr ausgesprochen. Gewählt wird die neue Führung auf einem Bundesparteitag im Mai.

Dürr selbst betonte, er wünsche sich ein Parteipräsidium sowohl mit neuen als auch mit bekannten Politikern. Namentlich erwähnte er den stellvertretenden Parteivorsitzenden Kubicki und die Europapolitikerin Strack-Zimmermann.

Der bisherige Parteivorsitzende Lindner hatte als Konsequenz aus dem schlechten Abschneiden der FDP bei der Bundestagswahl seinen Rückzug angekündigt.

