Videobotschaft

Israels Botschafter in Deutschland, Prosor, dankte Habeck für die richtigen Worte zur richtigen Zeit. Mut, ein moralischer Kompass und Klarheit bedeuteten Führung, sagte Prosor dem "Tagesspiegel". Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Prien sprach auf X von einem starken, notwendigen Auftritt. Habeck treffe wie kein anderer in der Bundesregierung den richtigen Ton.

Habeck hatte in dem auf der Plattform X verbreiteten Video Solidarität mit Jüdinnen und Juden angemahnt. Antisemitismus sei in keiner Form zu tolerieren, erklärte der Bundeswirtschaftsminister. Der islamistische Antisemitismus dürfe aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es auch einen in Deutschland verfestigten Antisemitismus gebe. Sorge mache ihm auch Antisemitismus in Teilen der politischen Linken, sagte Habeck.

