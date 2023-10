In einer gemeinsamen Erklärung von Senat und Unesco heißt es, die Hansestadt habe mit ihrem ab 2025 geplanten Stadtmusikanten- und Literaturhaus überzeugt. Projekte wie das digitale Literaturmagazin hätten ebenso zum Erfolg beigetragen wie das Zentrum für Künstlerpublikationen. Die Unesco würdigte Bremen zugleich für seine Dichte an Buchhandlungen. Die Hansestadt ist nun eine von sieben sogenannten Kreativstädten in Deutschland.