Polizeistatistik

Blick in die Bremer Fußgängerzone (picture alliance / dpa / Mohssen Assanimoghaddam)

Dies berichtet die Zeitung "Welt am Sonntag" unter Verweis auf die polizeiliche Kriminalstatistik. Demnach waren es in Bremen rund 13.900 Straftaten pro 100.000 Einwohnern. Es folgen Hannover, Berlin, Bremerhaven und Halle/Saale. Die wenigsten Straftaten gab es laut der Statistik in Fürth und Erlangen sowie in Bergisch Gladbach in Nordrhein-Westfalen.

Für insgesamt 82 Städte wurden alle Delikte mit Ausnahme von Verstößen gegen das Ausländerrecht erfasst. Tatächlich wurde die höchste Zahl an Straftaten nicht in Bremen, sondern in Koblenz erfasst. Die Stadt in Rheinland-Pfalz gilt aber als Sonderfall, da dort im Rahmen einer Anti-Sprayer-Aktion mehrere tausend Graffiti-Straftaten angezeigt wurden. Ohne diese liegt Koblenz im Mittelfeld.

