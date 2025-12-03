Inneministerkonferenz

Die Innenminister diskutieren über ein Böllerverbot an Silvester. (picture alliance / Jörg Carstensen / Joerg Carstensen)

Auch für Tiere sei das private Feuerwerk eine große Belastung, betonte der SPD-Politiker. Wenn es kein bundesweites Verbot gebe, dann sollten zumindest Länder und Kommunen die Möglichkeit haben, entsprechend zu entscheiden.

Auf der Tagesordnung der dreitägigen Herbstkonferenz steht außerdem der Umgang mit sogenannten hybriden Bedrohungen, denen sich Deutschland seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine verstärkt ausgesetzt sieht. Unter hybrider Kriegsführung wird eine Kombination aus militärischen, wirtschaftlichen, geheimdienstlichen und propagandistischen Mitteln verstanden. Auch Cyberattacken zählen dazu. In diesem Zusammenhang soll auch über die Abwehr von Spionage-Drohnen beraten werden.

Ein weiteres Themen in Bremen ist der Umgang mit Fan-Gewalt bei Fußballspielen

