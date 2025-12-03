Inneministerkonferenz
Bremens Innensenator Mäurer fordert Böllerverbot an Silvester

Zum Auftakt der Inneministerkonferenz von Bund und Ländern hat Bremens Innensenator Mäurer zu einem Böllerverbot an Silvester aufgerufen. Mäurer sagte, er glaube, dass viele nachdenklich geworden seien. Für Polizei und Feuerwehr seien die Silvesternächte ein Alptraum.

    Ein illegaler Böller explodiert während einer Pressevorführung der Berliner Feuerwehr in der Hand einer Puppe.
    Die Innenminister diskutieren über ein Böllerverbot an Silvester. (picture alliance / Jörg Carstensen / Joerg Carstensen)
    Auch für Tiere sei das private Feuerwerk eine große Belastung, betonte der SPD-Politiker. Wenn es kein bundesweites Verbot gebe, dann sollten zumindest Länder und Kommunen die Möglichkeit haben, entsprechend zu entscheiden.
    Auf der Tagesordnung der dreitägigen Herbstkonferenz steht außerdem der Umgang mit sogenannten hybriden Bedrohungen, denen sich Deutschland seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine verstärkt ausgesetzt sieht. Unter hybrider Kriegsführung wird eine Kombination aus militärischen, wirtschaftlichen, geheimdienstlichen und propagandistischen Mitteln verstanden. Auch Cyberattacken zählen dazu. In diesem Zusammenhang soll auch über die Abwehr von Spionage-Drohnen beraten werden.
    Ein weiteres Themen in Bremen ist der Umgang mit Fan-Gewalt bei Fußballspielen
    Diese Nachricht wurde am 03.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.