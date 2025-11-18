Auszeichnung

Der Autor Heinz Strunk (Archivbild) (picture alliance / dpa / Marcus Brandt)

Die Jury erklärte zur Begründung, in den Erzählungen erkunde Heinz Strunk in radikaler Weise die Fragilität und die Vergänglichkeit des Lebens. Der Band ist im Rowohlt Verlag erschienen.

Förderpreis an Kaleb Erdmann

Den mit 6.000 Euro dotierten Förderpreis erhält Kaleb Erdmann für seinen Roman "Die Ausweichschule". Darin erzählt er von einem Schriftsteller, der mit den Erinnerungen an den Erfurter Amoklauf von 2002 ringt, den er als Schüler erlebt hat.

Der Bremer Literaturpreis ist einer der bedeutendsten Preise für deutschsprachige Literatur. Er wurde erstmals 1954 vergeben und 1977 durch einen Förderpreis ergänzt. Seit 2025 wird der Förderpreis von Deutschlandfunk Kultur gestiftet. Die Preise werden am 26. Januar 2026 verliehen.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.