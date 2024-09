Auszeichnung

Das Kulturzentrum Schwankhalle in Bremen bekommt den Theaterpreis des Bundes (picture alliance / dpa / Ingo Wagner)

Preise in Höhe von jeweils 100.000 Euro gehen nach Angaben von Kulturstaatsministerin Roth an das Hessische Landestheater in Marburg, das Ernst-Barlach-Theater in Güstrow sowie das FELD Theater für junges Publikum in Berlin-Schöneberg. Roth wird die Auszeichnungen am 2. Oktober in Berlin verleihen.

Die Schwankhalle setze beispielhafte künstlerische Impulse für die bundesdeutsche Theaterlandschaft, heißt es in der Begründung der Jury. „Theater sind wichtige Orte des Dialogs und der Demokratie“, sagte Roth. „In Zeiten, in denen die Freiräume der Kultur immer öfter von den Feinden der Demokratie angegriffen und infrage gestellt werden, ist es wichtig, gerade kleinere und mittlere Theater in ihrer Arbeit zu unterstützen.“

