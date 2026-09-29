Verteidigungspolitik

Boris Pistorius (SPD), Verteidigungsminister, unterzeichnet die Absichtserklärung zum "Deployment Hub". (picture alliance / dpa / Sina Schuldt)

Der Bund steckt rund 1,35 Milliarden Euro in den sogenannten "Deployment Hub".

Der Bremer Senat beteiligt sich mit 200 Millionen Euro, weitere Gelder kommen von Privatinvestoren. Die Mittel sind für die Modernisierung und den Ausbau der Infrastruktur vorgesehen. Auch der Flughafen Bremen soll profitieren. Die Arbeiten sollen bis 2031 abgeschlossen sein.

Verteidigungsminister Pistorius sagte, der Standort sei im Ernstfall entscheidend für die Verteidigung. Zehntausende Soldatinnen und Soldaten brauchten Unterkunft und Verpflegung. Maschinen und Geräte müssten gewartet und entsprechend betrieben werden. Was an militärischem Material von Verbündeten im Hafen ankomme, müsse dann über Brücken, Straßen und Schienen weitertransportiert werden.

Wo genau investiert wird

Mehr als 40 Investitionen sind geplant. So sollen unter anderem eine neue Schwerlastbrücke und mehrere Schwerlastflächen im Hafen, ein Verbindungskanal mit Drehbrücke sowie verschiedene Binnenkaianlagen gebaut werden. Hinzu kommen Vertiefungen von Hafenbecken, eine neue Feuerwache sowie der Ausbau von Straßen und Bahnverbindungen. Zudem soll der Flughafen Bremen eine größere Logistikfläche bekommen.

Diese Nachricht wurde am 29.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.