Atomrechtliche Genehming

Eine entsprechende Genehmigung unter strengen Sicherheitsauflagen liegt seit heute vor. Die Kooperation ist wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine umstritten. Die Genehmigung fußt auf einer Bewertung durch die Bundesregierung vom Februar. Betreiber der Fabrik ist ein zum französischen Framatome-Konzern gehörendes Kernkraft-Unternehmen.
Der niedersächsische Umweltminister Meyer von den Grünen kritisierte die Zusammenarbeit scharf. Er halte solche Geschäfte politisch für grundfalsch. Abhängigkeiten von Russland müssten gerade im sensiblen Nuklearsektor verringert werden, hieß es.
Diese Nachricht wurde am 22.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.