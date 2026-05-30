Nur ein Polizeiauto fährt: Die Brennerautobahn ist ganztägig gesperrt. (picture alliance / dpa / Peter Kneffel)

Um neun Uhr trat die Maßnahme für Lkw in Kraft; seit 11 Uhr gilt sie auch für Pkw. Die Sperrung der wichtigsten Verkehrsverbindung nach Italien fällt in die Pfingstferien mehrerer deutscher Bundesländer. Der ADAC und das Auswärtige Amt in Berlin hatten vorab gewarnt, dass auf den Ausweichstrecken bis in den Sonntag hinein mit Staus zu rechnen sei. Das befürchtete Verkehrschaos blieb zunächst aber aus - heute früh war die Lage auf den Straßen in der Region auf beiden Seiten der Grenze entpannt.

Demo gegen Verkehrsbelastung für Bevölkerung

Anlass der Sperrung der Brennerautobahn ist eine Protestkundgebung gegen die Belastung der Anwohner durch den massiven Verkehr. Über die Brennerautobahn sind laut dem österreichischen Mobilitätsverein VCÖ im vergangenen Jahr mehr als 2,4 Millionen Lastwagen gefahren. Auf den Transitrouten der benachbarten Schweiz seien es hingegen nur rund 860.000 Lkw gewesen. Die Anwohner fordern daher, die Lkw-Maut auf das Schweizer Niveau anzuheben.

Bürgermeister: " Situation massiv angespannt"

Die heutige Demonstration hatte der Bürgermeister des angrenzenden Tiroler Ortes Gries, Karl Mühlsteiger, angemeldet. Sie sollte um 13.00 Uhr beginnen und bis 16.30 Uhr dauern. Mühlsteiger sagte im Deutschlandfunk (Audiolink), die Situation sei massiv angespannt: Der Verkehr habe in den vergangenen Jahren exorbitant zugenommen. Es gebe 14,4 Millionen Fahrten pro Jahr über die Brennerautobahn. Mühlsteiger betonte, keinesfalls dürften die bestehenden Fahrverbote für Lkw in der Nacht oder an Wochenenden und Feiertagen aufgeweicht werden.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.