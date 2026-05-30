Erste Fahrzeuge fahren in den Abendstunden über die A13 zur Mautstelle der Brennerautobahn. ( dpa / Peter Kneffel)

Alle Spuren seien wieder offen, sagte ein Sprecher des österreichischen Betreibers Asfinag. Der italienische Abschnitt Richtung Norden wurde ebenfalls wieder für den Verkehr geöffnet. An der Kundgebung, die am Vormittag begann, hatten sich mehrere tausend Menschen beteiligt. Für morgen wird mit einem starken Verkehr auf der Brennerautobahn gerechnet.

Die Strecke gilt mit zuletzt fast elf Millionen Autos und rund 2,4 Millionen Lastwagen pro Jahr als die verkehrsreichste Nord-Süd-Verbindung der Alpen. Die Anwohner fordern unter anderem, die Lkw-Maut auf Schweizer Niveau anzuheben, um Verkehr dorthin sowie auf die Bahn zu verlagern. Sie wollen zudem einen besseren Lärmschutz.

Aus dem Deutschlandfunk-Programm

Diese Nachricht wurde am 30.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.