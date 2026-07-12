Auszeichnung

"Dito!" ist "Spiel des Jahres" 2026 (dpa / Carsten Koall)

Der Jury zufolge bietet es die Möglichkeit, die Mitspieler besser kennenzulernen. Es sei nicht Wissen gefragt, sondern Verständnis für die Sicht der anderen.

Der Preis für das "Kinderspiel des Jahres" geht an "Die Insel der Mookies" des französischen Autors Florian Sirleix. Es handelt sich dabei um ein Spiel für zwei Personen.

Als "Kennerspiel des Jahres", das Menschen mit etwas mehr Spielerfahrung ansprechen soll, wurde "Rebirth" des deutschen Spiele-Entwicklers Reiner Knizia ausgezeichnet.

Der Verein "Spiel des Jahres" vergibt den Hauptpreis seit mehr als 45 Jahren.

Diese Nachricht wurde am 13.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.