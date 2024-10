Dänemarks neuer Fußball-Nationaltrainer Brian Riemer (Archivbild). (AP / Francois Walschaerts)

Riemer erhält der Mitteilung zufolge einen Vertrag bis zur Weltmeisterschaft 2026.

Dänemarks Nationaltrainer zu werden, sei ein großer Traum, erklärte der 46-Jährige. Riemer war zuletzt Cheftrainer des belgischen Vereins RSC Anderlecht.

Sein Debüt als dänischer Nationaltrainer wird Riemer am 15. November in der Nations League gegen den Europameister Spanien in Kopenhagen geben.

