In Kasan, der Hauptstadt der muslimisch geprägten Teilrepublik Tatarstan an der Wolga, treffen sich 25 Staats- und Regierungschefs zu dreitägigen Beratungen. Insgesamt sind nach russischen Angaben 36 Länder bei dem Treffen vertreten. Die Abkürzung Brics steht für die Anfangsbuchstaben der fünf ersten Mitglieder der Staatengruppe aufstrebender Industrienationen: Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika.

Dem Staatenbund sind nach den Gründungsmitgliedern Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika inzwischen auch die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten, Äthiopien und der Iran beigetreten. Die Türkei, Aserbaidschan und Malaysia haben formal einen Antrag auf Aufnahme gestellt, etliche weitere Staaten haben ihren Beitrittswunsch bekundet.

Putin sieht die Staatengruppe als Möglichkeit, die Vorherrschaft der USA in der internationalen Politik zu brechen und eine neue multipolare Weltordnung aufzubauen. Die Brics-Staaten können aus seiner Sicht den G7 Paroli bieten, also dem Zusammenschluss westlich orientierter Industrienationen, dem neben den USA auch Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan und Kanada angehören.

Definitiv, denn in wirtschaftlicher Hinsicht haben die Brics-Staaten in den vergangenen Jahren kräftig aufgeholt, was vor allem an China und Indien liegt. So stehen die Brics-Länder mittlerweile bereits für mehr als 30 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung und mehr als 40 Prozent der Weltbevölkerung, wie DLF-Redakteurin Dorothee Holz im Wirtschaftsgespräch erläuterte . Demgegenüber hätten die G7 schon jetzt das Nachsehen. Die Ökonomin Katrin Kamin, Fellow am Kiel Institut für Weltwirtschaft, spricht in diesem Zusammenhang von einem "Weckruf" an die westlichen Staaten.