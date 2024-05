US-Präsident Joe Biden gerät in seiner Partei unter Druck bezüglich der Israel-Politik. (picture alliance / Pool / ABACA)

In einem Brief an das Weiße Haus äußern 88 Unterzeichnerinnen und Unterzeichner "erhebliche Bedenken" wegen des militärischen Vorgehens Israels im Gazastreifen. Sie verweisen insbesondere auf ein - Zitat - "absichtliches Zurückhalten von humanitärer Hilfe". Dies habe dazu beigetragen, dass die Lage der Menschen in dem Palästinensergebiet katastrophal sei.

Die Abgeordneten fordern Biden auf, dem israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu klarzumachen, dass jede weitere Behinderung der Hilfslieferungen eine auch künftige Sicherheitsunterstützung seines Landes durch die USA gefährde. Defensivwaffen etwa für das israelische Raketenabwehrsystem Iron Dome sollen nach dem Willen der Abgeordneten aber in jedem Fall auch weiterhin finanziert werden.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.