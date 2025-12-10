Frankreichs "Firts Lady": Brigitte Macron. (imago / Vincent Isore)

Die Ehefrau des Staatspräsidenten Emannuel Macron hatte die Frauen bei einem privaten Treffen mit dem Schauspieler und Komiker Ary Abittan als "dreckige Schlampen" bezeichnet. Videos der Gesprächsszene wurden in den sozialen Medien massenhaft angeklickt. Inzwischen hieß es aus dem Umfeld von Frau Macron habe lediglich eine Aktion der feministischen Gruppe #NousToutes ("Wir alle") während eines Bühnenauftritts des 51-jährigen Komikers kritisieren wollen. Maskierte Aktivistinnen hatten den Auftritt am Samstag unterbrochen und ihn als Vergewaltiger bezeichnet.

Abittan war einer Vergewaltigung beschuldigt

Abittan, auch in Deutschland unter anderem bekannt durch seine Rolle im Erfolgsfilm "Monsieur Claude und seine Töchter", war im Jahr 2021 von einer damals 23 Jahre alten Frau, mit der er einige Wochen zusammen war, der Vergewaltigung bezichtigt worden. Im April 2024 wurden die Ermittlungen gegen ihn eingestellt, eine Entscheidung, die ein Berufungsgericht im Januar 2025 bestätigte. Erst nach einer längeren Beeinträchtigung seiner Karriere kehrte Abittan mit einer Show auf die Bühne zurück, bei der es zuvor bereits Aktionen von Aktivistinnen gab.

Während des kurzen Gesprächs, das nun im Zentrum der Kritik steht, fragte Brigitte Macron den Komiker am Rande seines Auftritts am Sonntag, wie es ihm geht und spielte auf die Proteste an. "Wenn diese dreckigen Schlampen hier sind, dann werfen wir sie raus", sagte Macron, allem Anschein nach scherzhaft formuliert.

