Er siegte auf dem rund 203 Kilometer langen Teilstück zwischen Essen und Herford im Massensprint knapp vor dem Italiener Jonathan Milan. Danny van Poppel aus den Niederlanden belegte den dritten Platz.
Der Deutsche Florian Lipowitz kam mit dem Hauptfeld ins Ziel. Die zweite Etappe der Tour führt die Radprofis über 190,3 Kilometer von Herford nach Arnsberg ins Sauerland. Das fünftägige Etappenrennen endet am Sonntag in Magdeburg.
Diese Nachricht wurde am 21.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.