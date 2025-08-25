Golf
Brite Fleetwood feiert in Atlanta ersten Sieg auf PGA Tour

Der britische Golfprofi Tommy Fleetwood hat das Saisonfinale der PGA Tour gewonnen. Der 34-Jährige siegte beim FedEx-Cup in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia mit einem Gesamtergebnis von 265 Schlägen vor den Amerikanern Russell Henley und Patrick Cantlay (beide 266 Schläge).

    Der Engländer Tommy Fleetwood hält die Trophäe nach der letzten Runde des Tour Championship Golfturniers in den Händen.
    Der britische Golfspieler Tommy Fleetwood (Mike Stewart/AP/dpa)
    Der Weltranglistenerste und Titelverteidiger Scottie Scheffler belegte den vierten Platz. Fleetwood kassierte für seinen Sieg einen Bonus von umgerechnet gut 8,5 Millionen Euro. Zuvor hatte er 30 Top-Fünf-Platzierungen auf der Tour eingefahren, aber nie triumphiert.
    Der in Southport geborene Golfer ist einer der beliebtesten Spieler auf der Tour. Er wurde von seinen zahlreichen Fans mit "Tommy, Tommy"-Sprechchören laut gefeiert. Zu den Gratulanten zählte auch die ehemalige Nummer eins der Welt, Tiger Woods.
