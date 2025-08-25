Der Weltranglistenerste und Titelverteidiger Scottie Scheffler belegte den vierten Platz. Fleetwood kassierte für seinen Sieg einen Bonus von umgerechnet gut 8,5 Millionen Euro. Zuvor hatte er 30 Top-Fünf-Platzierungen auf der Tour eingefahren, aber nie triumphiert.
Der in Southport geborene Golfer ist einer der beliebtesten Spieler auf der Tour. Er wurde von seinen zahlreichen Fans mit "Tommy, Tommy"-Sprechchören laut gefeiert. Zu den Gratulanten zählte auch die ehemalige Nummer eins der Welt, Tiger Woods.
