Die Royal Navy flankiert ein russisches Schiff im Ärmelkanal. (Royal Navy/PA Media/dpa)

Das Schiff, die "Jantar", sei bereits vor einigen Wochen in britischen Gewässern aufgefallen und gewarnt worden, teilte das Verteidigungsministerium mit. Der Einsatz des Kriegsschiffes diene dem Sammeln von Informationen und der Kartierung der kritischen Unterwasserinfrastruktur des Vereinigten Königreichs. Verteidigungsminister Healey sagte im Parlament in London, man wisse, was Russlands Präsident Putin tue und werde nicht vor harten Maßnahmen zum Schutz Großbritanniens zurückschrecken.

In den vergangenen Wochen hatten mutmaßliche Sabotageakte durch die sogenannte russische Schattenflotte an Kabeln und Leitungen in der Ostsee für Aufsehen gesorgt.

Diese Nachricht wurde am 22.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.