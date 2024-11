Zur sogenannten "Bonfire Night" (Freudenfeuer-Nacht) in Erinnerung an den gescheiterten katholischen Verschwörer, der vor mehr als 400 Jahren das Parlament in die Luft sprengen wollte, dürfen Freudenfeuer und Böller gezündet werden. Nach Angaben der walisischen Feuerwehrgewerkschaft (FBU) wurden die Brandbekämpfer in den vergangenen zehn Jahren zunehmend mit Steinen und Feuerwerkskörpern angegriffen und verbal attackiert, wie die BBC berichtet . Ein Sprecher führte demnach aus, das Schlimmste daran sei, dass sich die Feuerwehr dann womöglich zurückziehen müsse. Dabei sei man immer nur da, um für die Sicherheit der Menschen zu sorgen. In Großbritannien stiegen die Angriffe nach Angaben des Innenministeriums um 60 Prozent im Vergleich zu 2014.