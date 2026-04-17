Naher Osten

Bundeskanzler Merz, Frankreichs Präsident Macron, der britische Premierminister Starmer und die italienische Ministerpräsidentin Meloni (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Jeanne Accorsini)

Das teilten die Regierungschefs der vier Länder auf einer Konferenz in Paris mit. Der britische Premierminister Starmer betonte, der Einsatz solle strikt friedlich und defensiv sein, um die Minenräumung zu unterstützen. Frankreichs Staatschef Macron sagte, Details zur Umsetzung der Mission sollen kommende Woche bei einer Konferenz in London festgelegt werden. Bundeskanzler Merz erklärte, Deutschland könne bei der Minenräumung und Seeaufklärung helfen. Bedingung für einen solchen Einsatz sei aber zunächst ein Ende des Kriegs. Notwendig seien zudem eine sichere Rechtsgrundlage, ein Beschluss ⁠der Bundesregierung und des Bundestags.

Nach wochenlanger Blockade wegen des Iran-Kriegs will der Iran die Straße von Hormus wieder für die Durchfahrt von Öltankern und Handelsschiffen öffnen.

Diese Nachricht wurde am 17.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.