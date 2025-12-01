In Bangladesch ist die britische Abgeordnete und Ex-Staatsministerin Siddiq zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. (AFP / Farjana K. Godhuly)

In dem Prozess ging es um die mutmaßlich illegale Zuteilung eines Grundstücks in der Hauptstadt Dhaka. Siddiq wird beschuldigt, Einfluss auf ihre Tante, die gestürzte Premierministerin Sheikh Hasina, genommen zu haben. Das Urteil erging in Abwesenheit. Die britische Politikerin bestreitet die Vorwürfe. Im Januar war sie als Staatsministerin für Korruptionsbekämpfung zurückgetreten.

Im selben Prozess wurde Hasina, die im Exil in Indien lebt, wegen des Vorwurfs der Korruption zu fünf Jahren Haft verurteilt.

Diese Nachricht wurde am 01.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.