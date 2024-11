Rachel Reeves, die britische Finanzministerin (dpa /´OA Wire / Jonathan Brady)

Als Vorbilder nannte die Labour-Politikerin Kanada und Australien. Dort werden die Renten in einer Handvoll Fonds gebündelt, die große Investitionen auf der ganzen Welt tätigen können. Die britische Ministerin strebt an, zahlreiche kommunale Rentensysteme zu einer Handvoll sogenannter "Renten-Megafonds" unter der Kontrolle von Managern zusammenzulegen.

Reeves hofft, dass dadurch Milliarden Pfund in Großbritannien in Bereiche wie Energieinfrastruktur, Technologie-Start-ups und öffentliche Dienste gesteckt werden. Die öffentlichen Rentenfonds seien in ihrer derzeitigen Form nicht groß genug, um gute Renditen für Sparer zu erzielen, sagte sie. Kritiker befürchten hingegen, die Änderungen könnten Spareinlagen gefährden.

