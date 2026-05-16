Wie der Verband der britischen Fleischproduzenten mitteilte, ging die Ausfuhr von Schweinefleisch seit 2019 um mehr als ein Drittel zurück, Rindfleisch um gut 20 Prozent und Lammfleisch um mehr als 15 Prozent. Die Mitgliedsunternehmen klagten über bürokratische Hürden sowie stetig steigende Kosten für die Einhaltung von Vorschriften.
Großbritannien war Ende Januar 2020 aus der EU ausgetreten und ist seit 2021 auch nicht mehr Mitglied der EU-Zollunion und des Binnenmarkts.
Diese Nachricht wurde am 16.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.