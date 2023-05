Russische Soldaten auf einem Panzer (imago / SNA / Konstantin Mihalchevskiy)

Wie das Verteidigungsministerium in London mitteilte, sind auf Bildern Hunderte Kilometer Schützengräben zu erkennen, die auf international anerkanntem russischem Gebiet ausgehoben wurden - etwa in den Regionen Belgorod und Kursk, die an die Ukraine grenzen. Russland habe zudem besondere Anstrengungen unternommen, um die nördliche Grenze der besetzten Krim zu befestigen. Die britischen Geheimdienste nennen dafür zwei mögliche Erklärungen. Einerseits unterstrichen die Abwehranlagen die Besorgnis der russischen Führung, dass die Ukraine einen militärischen Durchbruch erzielen könnte. Einige Arbeiten seien aber wahrscheinlich von lokalen Kommandeuren und Politikern in Auftrag gegeben worden, um die offizielle Linie zu unterstützen, dass Russland von der Ukraine und der NATO bedroht werde.

In der russischen Region Brjansk, die ebenfalls nahe der Grenze zu Ukraine liegt, entgleiste heute ein Güterzug. Ursache war nach den Worten des örtlichen Gouverneurs ein detonierter Sprengsatz an den Schienen.

