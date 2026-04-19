Das Leben der Queen

Die britische Monarchin Queen Elisabeth II verstarb im September 2022. (picture alliance / empics / Steve Parsons)

Dafür werde sie Zugang zu privaten und offiziellen Unterlagen der verstorbenen Königin im Königlichen Archiv erhalten, gab der Buckingham-Palast bekannt. Außerdem werde sie Mitglieder der britischen Königsfamilie sowie Freunde und Bedienstete der Königin interviewen können.

Keay ist vor allem für ihre Arbeiten über die englischen Republik von 1649 bis 1660 bekannt. Ihre neue Aufgabe bezeichnete sie als "große Ehre". König Charles III. soll sich ausdrücklich gewünscht haben, dass eine Frau die offizielle Biografie über seine Mutter schreibt. Elizabeth II. war nach mehr als 70 Jahren auf dem Thron im September 2022 gestorben.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.