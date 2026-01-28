Reaktion auf Proteste

Ein Pub in London (imago stock&people, 84909044)

Wie die Regierung von Premier Starmer mitteilte, soll der neue Steuersatz im April in Kraft treten und in den nächsten zwei Jahren nicht steigen. Sie reagiert damit auf Proteste der Branche gegen eine geplante Steuerreform. Die Regierung in London will Betriebe mit großen Flächen stärker zu besteuern als bisher. Viele Pub-Besitzer fürchten deshalb nach eigenen Angaben um ihre Existenz.

In Großbritannien sind seit 2010 rund 7.000 Pubs geschlossen worden. Als Gründe werden hohe Abgaben sowie die gestiegenen Lebenshaltungskosten der Kunden angeführt.

Diese Nachricht wurde am 28.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.