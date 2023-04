Wie schon im Februar soll es am 27. April und 2. Mai wieder einen Streik der Lehrer geben. (Jordan Pettitt/PA Wire/dpa)

Für den 27. April und den 2. Mai hat die Gewerkschaft der Lehrerinnen und Lehrer zu einem jeweils eintägigen Streik aufgerufen. In einer Urabstimmung hatten die Gewerkschaftsmitglieder die von der Regierung angebotene Lohnerhöhung von 4,5 Prozent mit einer Einmalzahlung von 1.000 Pfund zuvor abgelehnt.

In Großbritannien haben Tarifauseinandersetzungen auch in anderen Bereichen bereits zu zahlreichen Streiks geführt. Heute begann ein fünfwöchiger Streik der Bediensteten von Pass-Ämtern. Auch im Gesundheitswesen gibt es harte Tarif-Auseinandersetzungen. Hintergrund sind die gestiegenen Lebenshaltungskosten in Großbritannien.

Diese Nachricht wurde am 03.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.